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18. 04. 2018

В "народном трибунале" рассказали о новых слушаниях в конце апреля

Созданный в ЛДНР "украинский народный трибунал" планирует провести очередные слушания. Об этом ДАН рассказала "председательствующий судья" организации Елена Шишкина.

"Планируется, что в следующий раз "украинский народный трибунал" соберется на слушания в конце апреля. "Трибунал" планирует рассмотреть следующие блоки обвинений — "Блокада Донбасса" и "Дискриминация части украинского народа по национальному и этническому признаку"", - сказала Шишкина.

17 апреля, "трибунал" провел двухдневные "слушания", на которых рассматривался "блок обвинений" по теме "пропаганда войны". "Обвинения" выдвинуты против восьми человек, в числе которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Ранее в "народном трибунале заявили, что их "приговоры" будет приводить в исполнение украинский суд.

Напомним, 22 февраля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в "республике" собираются создать "народный трибунал".

16 марта в Луганске провели пресс-конференцию, на которой заявили о создании "народного трибунала граждан Украины".

20 марта в Донецке анонсировали заседание "народного трибунала граждан Украины". "Подсудимыми" назвали президента Украины Петра Порошенко и других представителей украинской власти. Вызов "подсудимых" намеревались осуществить по электронной почте.

Позднее бывший народный депутат Украины Владимир Олейник выразил мнение, что "народный трибунал" в ЛДНР – это форма протеста, разрешенная Конституцией Украины, заявил Олейник. А заседания "трибунала" – это накопление доказательной базы для "будущего судебного процесса".

Источник: korrespondent.net

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