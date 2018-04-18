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18. 04. 2018

Макаревич предложил выключить в РФ электричество для блокировки Telegram

Российский музыкант Андрей Макаревич раскритиковал попытки заблокировать в России мессенджер Telegram. Соответствующий пост в среду, 18 апреля, он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Так, музыкант предложил отключить электричество в стране.

"Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают - надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А что, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле - вдруг Трамп позвонит?" - написал Макаревич.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с просьбой заблокировать Telegram за отказ компании передать ФСБ ключи шифрования, чтобы спецслужба могла прочитать переписку пользователей.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск ведомства и постановил заблокировать мессенджер на территории России.

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Источник: korrespondent.net

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