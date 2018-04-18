В порт Хельсинки (Финляндия) прибыл американский эсминец USS Porter (DDG-78), который в 2017 году участвовал в ракетном обстреле Сирии. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Отмечено, что визит эсминца в финскую столицу должен укрепить отношения двух стран, а также региональную безопасность и стабильность.

Как отмечается, перед заходом в порт Хельсинки USS Porter с кораблями ВМС Финляндии провел учебные стрельбы в Балтийском море.

Cмотрите фотогалерею: Стрелявший по Сирии эсминец США прибыл в Хельсинки

Эсминец USS Porter был спущен на воду в 1997 году. Длина корабля - 153 м, ширина - 20 м. Максимальная скорость - 32 узла. Экипаж - 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты Томагавк.

Известно, что в апреле 2017 года USS Porter участвовал в ракетном ударе по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, который был осуществлен после химической атаки в Сирии.

Ранее сообщалось, что США направили еще один ракетный эсминец (USS Porter) к берегам Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net