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18. 04. 2018

Израильский удар по аэродрому в Сирии был согласован с Трампом

Израильские ВВС разбомбили авиабазу в Сирии 9 апреля с личного согласия президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в спецслужбах. В результате этого авиаудара был уничтожен новый иранский комплекс ПВО.

Как сообщает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, перед тем как отдать соответствующее распоряжение, провел телефонный разговор с Трампом и заручился его негласной поддержкой.

Получив добро от Трампа, Нетаньяху отдал приказ о бомбардировке базы в сирийской провинции Хомс, на которую незадолго до этого прибыла иранская батарея ПВО.

По словам собеседников WSJ, иранский комплекс ПВО был уничтожен еще до того, как его успели привести в готовое к применению состояние. Кроме того, израильские самолеты уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами, которые использовали иранцы.

Позже иранское информагентство Fars сообщило, что среди жертв израильского авиаудара были четыре иранских военных советника, всего погибли 14 человек.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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