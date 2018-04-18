Два года Кабмина Гройсмана. Успехи и провалы

Два года назад Владимир Гройсман обещал “показать, как нужно управлять страной”.

Корреспондент.net разбирался, получилось этого у него, или нет.

Любимая социалка

Одними из ключевых своих достижений во власти сам Гройсман называет поднятие минимальной заработной платы и пенсионную реформу.

Принятие пенсионной реформы позволило повысить пенсии еще в октябре 2017 года и осуществить их индексацию. Больше всего споров возникло вокруг вопроса повышения пенсионного возраста, но в итоге его не изменили. Изменили количество страхового стажа необходимого для выхода на пенсию.

Повышение пенсий коснулось порядка 10,2 миллионов человек. Изменились и выплаты работающим пенсионерам. Если раньше они имели право только на 85% пенсии, то сейчас эту практику отменили.

Еще в декабря 2016 года минимальная зарплата в Украине составляла 1600 гривен. С 2017 года правительство решило повысить этот показатель вдвое - до 3200 гривен. А с января 2018 минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривны.

В НБУ посчитали, что удвоение минимальной заработной платы добавило около 2-2,5% к показателю инфляции в 2017 году. Инфляция в конце концов "съедает" повышение зарплаты, а малые компании сокращают штат, чтобы сэкономить.

С другой стороны, поднятие минималки способствовало росту реальной заработной платы в стране.

Медицина и образование

Самые спорные и критикуемые в обществе реформы правительства Гройсмана.

Процесс подписания деклараций между семейными врачами и пациентами только стартовал, а нареканий уже масса.

Образовательная реформа оскандалилась из-за языкового вопроса. Согласно закону, языком образовательного процесса является государственный язык, то есть украинский. В случае с нацменьшинствами, они могут получить образование на родном языке, но в отдельных классах коммунальных школ и наряду с обучением на украинском. В связи с этим ряд стран, имеющих наибольшие диаспоры в Украине, выразили обеспокоенность. Резче всех реагировала Венгрия.

Экономика

За два года работы правительства значительной положительной динамики в международных рейтингах типа Индекса экономической свободы или Индекса глобальной конкурентоспособности не видно.

Рост ВВП в 2,2% по итогам 2017 года –незначительный, но это хотя бы что-то. При этом все эксперты признают украинской экономики нужно расти гораздо большими темпами.

Большая политика

Сам Гройсман за время управления правительством превратился из человека, которого воспринимали, как ставленника президента и послушного исполнителя воли Петра Порошенко в самостоятельного политического игрока. Причем самому Порошенко самостоятельность Гройсмана совсем не нравится.

Премьер говорит, что не боится отставки и не намерен присоединяться ни к одной политической силе, хотя в парламент он избирался в 2014 году от Блока Петра Порошенко.

"Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал, что не являюсь членом ни одной политической партии и в мои планы, на сегодняшний день, это не входит", - отмечает премьер.

Отвечая на вопрос, он отметил, что не допустит давления на себя со стороны какой-либо политической силы, в том числе из коалиции, и придерживается собственных принципов.

В контексте спекуляций вокруг предвыборного марафона Гройсман заявил, что основным фактором сознательного избирателя является повышение уровня социальной жизни, в рамках этого предлагается повысить уровень минимальной заработной платы до 10 тысяч гривен.

При этом Гройсман жалуется, что правительству не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы.

"Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать и над изменениями в закон о Кабинете министров Украины ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что также нужны изменения и в Конституцию. По его мнению, это обеспечат распределение полномочий в части децентрализации, и вообще приведет законодательство к четкому разделению сфер ответственности и полномочий.

При этом за год правительство Гройсмана так и не смогло избавиться от многочисленных исполняющих обязанностей и назначить постоянных руководителей на многие высшие государственные посты, в том числе и министерские.

Источник: korrespondent.net