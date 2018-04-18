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18. 04. 2018

В Ровно испытали боевую технику из Польши

На полигоне в Ровно Вооруженные силы Украины провели учебные стрельбы на БМП-1АК, которые закупили в Польше. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Укринформ.

Технику закупили для усиления боевых возможностей Сухопутных войск.

В бригаде боевые машины уже прошли более 500 километров и провели около двух десятков боевых упражнений.

К слову, БМП-1АК - это специальный вариант боевой машины пехоты, который разработали специально для ВСУ. Она оснащена 73-миллиметровой пушкой 2A28 Гром и 7,62-миллиметровым пулеметом. Экипаж защищен от ядерного, химического и биологического оружия с помощью специального фильтрующего оборудования.

Ранее в Украине на одном из военных полигонов провели успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф - экспортной версии украинского ПТРК Стугна-П.

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Источник: korrespondent.net

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