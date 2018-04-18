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18. 04. 2018

На Донбассе очень не стабильно - ОБСЕ

В последнее время ситуация на Донбассе была далеко не стабильная. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам очередного заседания в Минске в среду, 18 апреля.

По его словам, в том числе были зафиксированы "печальные инциденты с гражданскими жертвами".

Сайдик также рассказал о своем посещении Донецкой и Луганской областей. "В частности, я пересек линию соприкосновения в пункте пропуска в Станице Луганской и лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые и люди с инвалидностью", - сказал он.

Поэтому, по словам спецпредставителя, улучшение работы пунктов пропуска и открытие новых, выплата пенсий жителям неподконтрольных правительству территорий, а также общая ситуация безопасности остаются актуальными темами для ТКГ.

"Обсуждая вопросы, связанные с общей ситуацией в зоне конфликта и соблюдением режима прекращения огня, рабочая группа по безопасности подчеркнула необходимость гарантий безопасности объектов гражданской инфраструктуры. Группа также обсудила вопросы отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств и возможности открытия пунктов пропуска", - отметил Сайдик.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны не достигли прогресса в вопросе освобождения заложников. 

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Источник: korrespondent.net

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