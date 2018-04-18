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18. 04. 2018

В Британии из-за утечки химвещества эвакуировали университет

В Манчестере эвакуировали университет из-за "нестабильных химических веществ". Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на экстренные службы.

Утечка веществ была обнаружена в лаборатории университета, руководство заявляет, что они использовались для работы.

"Полиция получила сообщение о том, что в лаборатории в здании университета на улице Принцессы в центре города было обнаружено некоторое количество нестабильных химических веществ. Службы экстренной помощи присутствуют, а три здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Тип вещества оценивается", - сообщил представитель полиции.

Правоохранители подчеркнули, что инцидент не связан с терактом, в медицинской помощи пока никто не нуждался.

Напомним, группа специалистов 17 апреля начала химическую очистку мест в Солсбери, которые фигурируют в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

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Источник: korrespondent.net

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