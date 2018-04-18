Комитет НАТО готов поддерживать Киев оружием

Военный комитет НАТО готов в дальнейшем оказывать поддержку Украине, в частности в вопросе предоставления оружия. Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел во время визита во Львов, передает Радио Свобода.

"Военный комитет НАТО будет продолжать поддерживать Украину и также будет предоставлять необходимые для этого инструменты и организовывать мероприятия. Военный комитет нужно рассматривать, как полную поддержку Украины и мы также будем продолжать работу в вопросах предоставления оружия Украине", - отметил во время мероприятия Петр Павел.

Для выездного заседания сегодня в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львов прибыли около 40 высших офицеров Военного комитета НАТО.

В заседании принимает участие первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, а Украина будет представлять начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Напомним, 12-13 апреля в Киеве с визитом находилась заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

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Источник: korrespondent.net