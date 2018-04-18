В Саудовской Аравии впервые за 35 лет публично показали кино



В Эр-Рияде прошел закрытый показ фильма Черная пантера, таким образом, прекратил действие многолетний запрет на работу кинотеатров в стране. Об этом сообщает в среду, 18 апреля, Associated Press.

Показ прошел в концертном зале, переделанном в кинотеатр, фильм пришли смотреть как мужчины, так и женщины. На показе публика аплодировала и ела попкорн, отмечает агентство.

Мероприятие стало первым показом коммерческого фильма в королевстве после более чем 35-летнего запрета.

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Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в 1980-е годы, жители страны, желавшие посмотреть фильм в кинотеатре, вынуждены были ехать в Бахрейн или ОАЭ. Единственным кинотеатром в Саудовской Аравии был Imax, показывавший образовательные фильмы в научном центре.



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Ранее сообщалось, что к 2030 году в Саудовской Аравии откроют около 300 кинотеатров с более 2 тысячей залов. Это создаст 30 тысяч рабочих мест и внесет вклад в ВВП в размере 24 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net