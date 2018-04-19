Германия недовольна новыми санкциями США против РФ



Германия хочет, чтобы администрация президента США Дональда Трампа освободила немецкие компании от необходимости соблюдать новые санкции против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.

По данным издания, на этой неделе во время визита в Вашингтон министр финансов Германии будет продвигать решение о специальном подходе к немецким компаниям, а позже канцлер Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос на встрече с Трампом.

"Немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, ведут бизнес с юридическими лицами, связанными с подсанкционніми людьми. Руководители немецких компаний заявляют, что новые штрафные меры могут потенциально обойтись промышленности Германии в сотни миллионов евро и поставить под угрозу совместные усилия, направленные на препятствование банкам финансировать новые проекты в России", – пишет издание.

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Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновниковиз так называемого "кремлевского списка".

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Источник: korrespondent.net