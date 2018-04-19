19 апреля 2018, четверг, 03:33
+12°C
Завтра +18°C
+12°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
19. 04. 2018

Венесуэла восстанавливает дипотношения с Испанией

 
Венесуэла и Испания договорились о нормализации отношений. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.
 
"Венесуэла и Испания договорились начать процесс нормализации своих дипломатических отношений путем возвращения в ближайшие дни своих послов, чтобы восстановить каналы дипломатического диалога в рамках взаимного уважения и международного права", – написал венесуэльский министр.
 
Напомним, в январе власти Венесуэлы объявили посла Испании персоной нон грата. Также страна отозвала посла из Испании из-за "колониальной агрессии правительства Королевства Испании".

Венесуэла выразила протест четырем странам Европы
 
В свою очередь власти Испании объявили персоной нон грата посла Венесуэлы в Мадриде.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.