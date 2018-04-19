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19. 04. 2018

В Пуэрто-Рико 3,5 миллиона человек остались без света

 
Около 3,5 миллиона человек остались без света в Пуэрто-Рико в среду, 18 апреля, сообщает Reuters.
 
Причина отключения электричества пока не установлена. По предварительным оценкам, для восстановления электроснабжения понадобится от 24 до 36 часов. 
 
Нынешнее отключение электроэнергии является самым масштабным после урагана Мария, который разрушил электросети острова в сентябре 2017 года.

В Пуэрто-Рико жертвами урагана стали 36 человек
 
Напомним, предыдущее крупное отключение света в Пуэрто-Рико произошло 12-13 апреля. В результате обрыва на магистральной ЛЭП электричества лишилась столица острова Сан-Хуан. Без света тогда остались 870 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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