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19. 04. 2018

Названы города для встречи Трампа и Ким Чен Ына


Президент США Дональд Трамп рассматривает для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Тайланд, Сингапур, Монголию либо один из европейских городов, сообщает Bloomberg.

В список возможных локаций для встречи попали Прага, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Осло и Женева, а также Бангкок, Улан-Батор или Сингапур. Отмечается, что выбор в качестве места для переговоров города в КНДР или Южной Корее, а также в Китае, полностью исключается.

Напомним, представители США и КНДР проводят переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Цель переговоров – добиться ядерного разоружения Северной Кореи.

Трамп рассказал о встрече Помпео и Ким Чен Ына

Ранее руководство КНДР заявило, что готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net

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