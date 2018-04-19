Трамп сообщил, когда встретится с Ким Чен Ыном



Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в предстоящие недели, сообщает Reuters.

"Я встречусь с Ким Чен Ыном в предстоящие недели, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Надеюсь, что эта встреча будет успешной и мы ждем ее", – сказал американский президент.

При этом Трамп отметил, что покинет встречу с Ким Чен Ыном, если поймет, что она не плодотворна.

"Если во время встречи я пойму, что она не плодотворна, я со всем уважением покину ее и мы продолжим делать то, что мы делаем или что бы то ни было", – сказал он.

Президент США отметил, что было бы хорошо избавиться от ядерного оружия в КНДР, а в идеале и во всем мире.

"Мы очень уважаем то, что они (КНДР – ред.) делают во многих аспектах. Мы должны работать вместе. Мы должны положить конец ядерному оружию, в идеале во всех частях света", – заявил Трамп.



Названы города для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Напомним, представители США и КНДР проводят переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Цель переговоров – добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Руководство КНДР заявило, что готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net