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19. 04. 2018

Трамп надеется отменить пошлины на сталь и алюминий


Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия, передает Reuters.

"Я надеюсь, что на каком-то этапе в будущем смогу отменить их все", – сказал американский лидер.

Трамп развязал торговую войну. Чего ожидать

Напомним, в марте Трамп ввел пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий. Временное исключение сделано для Канады, Мексики, Австралии, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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