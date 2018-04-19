В суде по делу Ефремова допросили Ляшко



Старобельский районный суд Луганской области в среду, 18 апреля, на очередном заседание по делу экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова допросил народного депутата Олега Ляшко в качестве свидетеля стороны обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В ходе судебного разбирательства допрошен свидетель стороны обвинения - народный депутат Украины VIII созыва О.Ляшко, который дал показания о событиях в Луганске весной 2014 года, в том числе о захвате административных зданий", – говорится в сообщении.

Следующее заседание в уголовном производстве в отношении Ефремова назначено на 19 апреля, во время него запланирован допрос свидетелей стороны обвинения.



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Напомним, Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене.

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Источник: korrespondent.net