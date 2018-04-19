Хорошо было бы поладить с РФ, Китаем, Японией – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы хорошо наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами, передает РИА Новости.
"Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами – это хорошо, а не плохо", – сказал американский лидер.
При этом Трамп отметил, что он введет новые санкции в отношении России "как только она их заслужит".
По его словам, он относится к России "жестко, как никто".
"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", – заявил президент США.
Трамп будет жестким по отношению к РФ – Белый дом
Напомним, ранее Трамп распорядился приостановить введение новых антироссийских мер.
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Источник: korrespondent.net