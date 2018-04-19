На острове Ява произошло землетрясение: есть жертвы

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява, сообщает Channel News Asia.
Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.
В результате землетрясения погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.
Разрушены сотни домов, школы и мечети.
В США произошло землетрясение
Напомним, 15 апреля у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
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Источник: korrespondent.net