19 апреля 2018, четверг, 08:41
+12°C
Завтра +18°C
+12°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
19. 04. 2018

Сутки в АТО: 50 обстрелов, ранены два бойца

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 50 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный ранен, еще один получил боевую траввму, сообщает пресс-центр штаба АТО в утренней сводке в четверг, 19 апреля.

Так, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял защитников шахты Бутовка, Невельского и Новотроицкого.

Кроме того, под огонь из 120-мм минометов попали позиции возле Николаевки, а также позиции в районе Песков и Водяного. Из гранатометов противник открывал огонь по защитниках Талаковки, Гнутово, Богдановки и Авдеевки, из БМП – по укреплениях под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия – в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а возле Гнутово велся снайперский огонь.

На луганском направлении сепаратисты открывали огонь из минометов по укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов – по Луганскому и Светлодарску, из крупнокалиберных пулеметов – под Новолуганским, снайперского оружия – вблизи Майорска и Новгородского.

Напомним, за сутки 17 апреля на Донбассе зафиксировали 45 вражеских обстрелов. Тогда один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.