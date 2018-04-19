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19. 04. 2018

На Донбассе за три месяца привлекли к ответственности девять россиян

В Донецкой области за первые три месяца 2018 года полицейские открыли 21 уголовное производство по фактам преступлений, совершенных гражданами других стран, которые были выявлены в ходе операции Мигрант. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Почти половина преступлений – девять – совершены гражданами России. К ответственности также привлекались граждане Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и других стран.

"В Бахмуте обнаружен россиянин, который нес службу в рядах боевиков с фальшивым паспортом, он скрывался под видом гражданина Украины, а потом решил сдаться полиции", – сообщает пресс-служба.

Среди задокументированных уголовных правонарушений – участие в незаконных вооруженных формированиях, тяжкие телесные повреждения, разбойное нападение, незаконный оборот наркотиков, кражи, угроза убийством.

По решению суда полицейские выдворили с территории Украины девять нелегальных мигрантов. Нарушителей миграционного законодательства поместили в пункт временного пребывания иностранцев, откуда они будут принудительно возвращены в страны происхождения.  В течение трех лет въезд в Украину им запрещен.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба с начала 2018 года выдворила из Украины 93 иностранца, а за весь прошлый год выдворены – 863.

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Источник: korrespondent.net

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