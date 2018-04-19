В Житомирской области подросток получил удар током, делая селфи

В Житомирской области врачи борются за жизнь 13-летнего подростка, который получил удар током и упал с 10 метров. Об этмо сообщает ТСН в четверг, 19 апреля.

"Подросток, щеголяя перед девушкой, залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы сделать селфи. Парня ударило током, и он полетел вниз. Все происходило на глазах одноклассников", – говорится в сообщении.

У подростка обожжена половина тела, несколько переломов и травма глаза. В школе, где он учится сейчас собирают деньги на лечение.

Ранее сообщалось, что в Одессе 11-летняя девочка получила удар током на крыше товарного поезда. Полиция выясняет, как она там оказалась.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net