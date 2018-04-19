Афиша мероприятий к 1 мая в Киеве и Украине

1 мая в Украине отмечается государственный праздник День труда. Традиционно этот день выходной. В 2018 году он выпадает на вторник, поэтому для обеспечения рационального использования рабочего времени и чтобы создать благоприятные условия для празднования, Кабинетом Министров было принято решение о переносе рабочего дня в понедельник, 30 апреля, на субботу, 5 мая 2018 года. Соответственно, в украинцев получится четырехдневный уикэнд.

Уже сегодня стоит задуматься как провести майские праздники. В эти дни в Киеве и Украине будут проходить различные мероприятия. Есть интересные для украинцев мероприятия и в ближайшем зарубежье.

Куда пойти в Киеве и области

Выставка тюльпанов "Вокруг света" начинает свою работу 27 апреля и будет работать в течение месяца. Организаторы мероприятия обещают уникальные инсталляции мирового уровня. Почти 4 тыс. квадратных метров Печерского ландшафтного парка украсят цветочными композициями. На Певчем поле также будут работать: тюбинг-горки, веревочный парк, выставки, ярмарка хендмейда.

Выставка тюльпанов на 1-9 мая (фото: facebook.com/spivochepole)

Время работы: с 10.00-21.00

Где: Киев, Певчее поле, ул Лаврская,33

Стоимость билетов: 50 грн. взрослый, 25 грн. - детский

Международный фестиваль танца народов мира "Веселкова терпсихора" будет проходить с 27 по 30 апреля. Основные конкурсные дни: в субботу и воскресенье. В конкурсе принимают участие хореографические коллективы как детские, так и взрослые, а также ансамбли песни и танца, хореографические коллективы малых форм, специальных учебных заведений, представители современного украинского танца, аматорские ансамбли нацменшин.

Фестиваль танца "Веселкова терпсихора" 2018 (фото: facebook.com/ukrdanceunion)

Где: Киев, МЦКМ, ул.Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Стоимость: бесплатно

Для любителей джаза выступление Fantastic Jazz Band - это харизматическая игра на духовых инструментах (тромбоне, трубе, саксофонах) и ритм-секциях (ударных, контрабасе, электрогитаре).

Концерт Fantastic Jazz Band 28 апреля (фото: fantastic.kiev.ua/jazz-band)

Десяток музыкантов 28 апреля исполнит классические композиции в авторских аранжировках, а также современные мелодии.

Начало концерта в 19.00.

Где: Киев, Metropolis Music Hall, пл. Леси Украинки, 1

Стоимость: 3275-425 грн.

30 апреля 2018 года в 20.00 в Киевском Дворце спорта в рамках европейского тура выступят Thirty Seconds to Mars, лидером которых является актер Джаред Лето.

Музыканты, презентуют зрителям композиции с пятого альбома, в том числе и WALK ON WATER, которая сегодня звучит со всех динамиков. Thirty Seconds to Mars - рекордсмены, которые за всю историю своего существования продали 15 млн. альбомов. Группа обладает дюжиной музыкальных премий, а также рекордов.

Джаред Лето и Thirty Seconds to Mars в Киеве 2018 (фото: musicweek.ua)

Где: Киев, Дворец спорта.

Стоимость: 1100-5200 грн.

Фестиваль конно-боевых искусств "Кентавры" пройдет 28-29 апреля в парке "Киевская Русь" в с. Копачов. Пройдет уже в шестой раз, на протяжении двух дней отважные всадники разных возрастов будут соревноваться в искусстве джигитовки, а также в виртуозной езде в упряжках. Лучшие каскадеры страны продемонстрируют свое искусство, поделятся опытом.

Фестиваль конно-боевых искусств "Кентавры" (фото: parkkyivrus.com)

Где: Киевская область с.Копачов

Стоимость: 50-250 грн.

Что посмотреть в Одессе на майские праздники

10 лет альбому "Мосвегас" отпразднует 30 апреля в Северной Пальмире Децл - кумир молодежи 1990-2000-х.

Децл в Одессе 2018 (фото: odessa.carpediem.cd)

Рэппер Кирилл Толмацкий на сцене уже почти 18 лет, выпустил 9 альбомов, 18 синглов і почти три десятка клипов. Музыкант - лауреат множества премий.

"Мосвегас" - андеграундовый социально-направленный альбом.

Где: Одесса, Стальканат Арт, ул. Водопроводная, 16

Стоимость: от 450 грн.

Первое мая в Закарпатье

В конце апреля-начале мая в Ужгороде цветут японские вишни - сакуры, а также магнолии. С 18 апреля и по 6 мая здесь проходит фестиваль "Сакура - фест 2018". На фестивале впервые проведут "Дни нового национального кино", а фестиваль камерных спектаклей "Под цветом сакуры" пройдет во второй раз.

Сакура-фест 2018 в Ужгороде (фото: shutterstock.com)

Запланированы международные танцевальные соревнования по спортивным танцам и хип-хопу, восьмой фестиваль современной духовной музыки, спортивные соревнования. Фестиваль огня и шоу-программы пройдут 30 апреля - 1 мая.

Фестиваль огня 2018 в Ужгороде (фото: ufest.in.ua)

В начале мая начинают цвести нарциссы в Долине нарциссов в урочище Киреши в районе Хуста. Пик цветения зависит от погодных условий, обычно он приходится на середину мая. С 1 по 25 мая территория открыта для посещения с 8.00 до 21.00. Стоимость: 25 грн.

Праздничные выходные на 1 мая во Львове

С 28 апреля и по 2 мая во Львове проходит один из главных фестивалей – День батяра. Он приурочен ко дню города, который в этом году львовяне отмечают 5 мая, и пройдет во Львове в пятый раз.

День батяра 2018 во Львове (фото: tamtour.com.ua)

Батяры — это молодые, с хорошим чувством юмора, галантные, но немножко задиристые джентльмены. Гостей ждут: батярские забавы, конкурсы, ярмарка батярских сувениров. мастер-классы, выбор Главного Батяра.

Крупный фестиваль "Весело-2018" на майские праздники в Белеке (Турция)

Тринадцатый фестиваль "ВЕСЕЛО 2018" пройдет в пятизвездочном турецком отеле в Белеке с 30 апреля по 7 мая. Планируются выступления: Оли Поляковой, Монатика, групп "Ляпис-98" и Ума Турман, "Квартал 95", а также спектакль "Загадочные вариации" со Станиславом Бокланом и Алексеем Вертинским в главных ролях.

Фестиваль "Весело-2018" в Турции (фото: elmatour.com)

Где: Турция, Concert Hall Sueno Hotels Deluxe Belek Kadriye, Serik Antalya

Стоимость: 2100-2450 грн.

Ранее Корреспондент сообщал о выходных в мае 2018 в Украине

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Источник: korrespondent.net