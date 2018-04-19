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19. 04. 2018

Парламент Киргизии выразил недоверие правительству

Депутаты парламента Киргизии выразили недоверие правительству премьер-министра Сапара Исакова. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 19 апреля

"На заседании депутаты парламента 101 голосом поддержали выражение недоверие правительству, назначенному в конце августа 2017 года. Пять депутатов были против", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативу о выражении недоверия правительству выдвинули более 40 из 120 депутатов парламента, что было достаточно для вынесения этого вопроса на обсуждение. Утром в четверг парламентский комитет по конституционному законодательству поддержал инициативу депутатов.

Вместе с тем, выражение недоверия правительству Исакова не означает его автоматической отставки.Теперь этот вопрос должен рассмотреть президент Сооронбай Жээнбеков.

Ранее в Чехии парламент проголосовал за недоверие премьеру Андрею Бабишу. Президент страны Милош Земан утвердил отставку правительства страны и снова поручил Бабишу сформировать кабинет.

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Источник: korrespondent.net

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