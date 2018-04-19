Заммэра Миргорода арестовали на два месяца

Заместителю городского головы Миргорода Октябрьский районный суд Полтавы в среду, 18 апреля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 105 тыс 720 гривень. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Заммэра Миргорода подозревают в попытке дать взятку работнику Нацполиции.

В понедельник, 16 апреля, чиновника задержали с поличным.

"Должностное лицо пыталось передать $300 неправомерной выгоды майору полиции, начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области с целью решения вопроса о несоставлении протокола об административном правонарушении, связанного с коррупцией", - сообщили в Генпрокуратуре.

Заммэра Миргорода таким образом пытался освободить своего родственника, одного из руководителей коммунальных предприятий, от ответственности за нарушение требований финансового контроля, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 2,5тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида правонарушения (1 необлагаемый минимум – 17 грн).

Заместителю мэра Миргорода теперь грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, на прошлой неделе на взятке задержали зампрокурора Винницкой области. Чиновник потребовал деньги за решение вопроса относительно закрытия уголовного дела в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее в ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в $38 тысяч. Мужчина за каждый оформленный документ получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

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Источник: korrespondent.net