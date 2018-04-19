Аргентина выдаст украинку, подозреваемую в растрате 1,2 млн гривен

Власти Аргентины удовлетворили запрос Генпрокуратуры Украины о выдаче гражданки, подозреваемой в растрате средств госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в четверг, 19 апреля.

"Удовлетворен запрос о выдаче гражданки Украины для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

В ГПУ назвали этот случай беспрецедентным, поскольку между Украиной и Аргетиной нет договорных отношений в сфере экстрадиции.

"В настоящее время продолжается организация транзитной перевозки гражданки в Украину, поскольку это должно произойти через территорию ряда стран и требует разрешения компетентных органов этих государств", – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее Украина экстрадировала в Италию гражданина Грузии. Этот мужчина разыскивался итальянскими правоохранительными органами за убийство при отягчающих обстоятельствах.

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Источник: korrespondent.net