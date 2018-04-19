19 апреля 2018, четверг, 12:06
+12°C
Завтра +17°C
+12°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,5
19. 04. 2018

Аргентина выдаст украинку, подозреваемую в растрате 1,2 млн гривен

Власти Аргентины удовлетворили запрос Генпрокуратуры Украины о выдаче гражданки, подозреваемой в растрате средств госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в четверг, 19 апреля.

"Удовлетворен запрос о выдаче гражданки Украины для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

В ГПУ назвали этот случай беспрецедентным, поскольку между Украиной и Аргетиной нет договорных отношений в сфере экстрадиции.

"В настоящее время продолжается организация транзитной перевозки гражданки в Украину, поскольку это должно произойти через территорию ряда стран и требует разрешения компетентных органов этих государств", – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее Украина экстрадировала в Италию гражданина Грузии. Этот мужчина разыскивался итальянскими правоохранительными органами за убийство при отягчающих обстоятельствах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.