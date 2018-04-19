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19. 04. 2018

Минобороны уволило начальника штаба ВМС Украины

Министерство обороны уволило начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитана первого ранга Романа Гладкого. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"В соответствии с представлением, которое поступило министру обороны Украины, было принято решение об увольнении с занимаемой должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении.

В Минобороны также назвали причины такого решения.

"Причины увольнения непосредственно связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. Предположения некоторых СМИ о других причинах увольнения не соответствуют действительности", - заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группа офицеров Военно-морских сил Украины, вышедших в 2014 году из аннексированного Крыма, обратилась с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой решить квартирный вопрос.

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Источник: korrespondent.net

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