На Винничине спецназ штурмом взял сельский дом

В селе Вербка Винницкой области спецподразделение КОРД вместе с полицией штурмовали дом, в котором заперся пьяный мужчина с ружьем. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел днем 18 апреля, когда полиция получила вызов от местной жительницы, которая сообщила о домашнем насилии.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в доме пьяный муж заявительницы угрожает ей ружьем.

Полицейским удалось вывести женщину из дома. Она не пострадала. Когда дебошир увидел полицейских - он открыл стрельбу в их сторону.

В ответ полицейский применил табельное огнестрельное оружие и ранил злоумышленника в ногу.

После этого 50-летний мужчина забаррикадировался в доме. Полицейские проводили переговоры, пытаясь убедить его выйти из дома и добровольно сдать оружие. Однако тот отказался.

Для задержания вооруженного мужчины начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос ввел операцию Гром, к которой привлекли спецподразделение КОРД.

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Спецназовцы оперативно провели штурм здания, перед этим убедившись, что в доме, кроме злоумышленника, больше никого нет.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него оружие, после чего ему была оказана медицинская помощь.

Во время проведения обыска в домовладении злоумышленника полицейские изъяли четыре тротиловые шашки и электродетонатор. Изъятое отправлено на экспертизу.

Продолжается следствие.

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Напомним, полиция начала операцию изъятия незаконного оружия.

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Источник: korrespondent.net