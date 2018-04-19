В Киргизии президент отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Сапара Исакова и правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 19 октября.

Согласно указу, все члены правительства продолжат исполнение обязанностей до формирования нового состава кабинета. Указ Жээнбекова вступил в силу с момента подписания.

Ранее в четверг парламент Киргизии подавляющим большинством голосов выразил недоверие правительству Сапара Исакова. Процедура была инициирована двумя оппозиционными парламентскими фракциями – Ата-Журт Республика и Ата-Мекен.

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Источник: korrespondent.net