У Путина прокомментировали украинскую инициативу о единой церкви

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что создание автокефальной поместной церкви в Украине вызовет церковный раскол. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 19 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, такая инициатива не найдет поддержки в России.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", - заявил Песков журналистам.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

Накануне Порошенко встретился с главами православных церквей Украины и принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.

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Источник: korrespondent.net