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19. 04. 2018

Япония выразила России протест из-за военных учений на Курилах

Япония заявила протест России в связи с проведением на Курилах военных учений. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, передает агентство Kyodo.

"Чтобы решить проблему в целом, нам необходимо решить территориальный вопрос. Мы продолжим переговоры по урегулированию вопроса о владении четырьмя северными островами и заключение мирного договора", - отметил Суга.

Как сообщается, в учениях на Курильских островах принимают участие более 2,5 тыс. российских военнослужащих, задействовано около 800 единиц техники, включая танки Т-72Б, артиллерийские орудия, МИ-8АМТШ и три корабля Тихоокеанского флота.

Как известно, четыре южных острова Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, Япония считает их своими северными территориями. Мирный договор по итогам войны между Токио и Москвой не заключен до сих пор.

Напомним, в начале февраля 2018 года Япония также выражала России протест в связи с военными учениями на южных Курилах.

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Источник: korrespondent.net

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