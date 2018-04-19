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19. 04. 2018

В Черкассах затопило микрорайон

В Черкассах затопило микрорайон Дахновка. Об этом говорится в сюжете Фактов от четверга, 19 апреля.

Отмечается, что у подвалах жителей Дахновки воды по колено. Все продукты просто сгнили, консервация плавает, а без резиновых сапог туда не зайти.

Весной водохранилище наполняется, а дренажные системы, которые должны отводить воду не работают.

Изменить ситуацию может насосная станция. Также в районе нужно расчистить дренажную систему. Чтобы чиновники взялись за спасение имущества и обследовали проблемные дворы, пострадавшие должны написать обращение.

Ранее в Сумской области весенним половодьем была подтоплена почти половина города Ахтырка.

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Источник: korrespondent.net

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