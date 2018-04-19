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19. 04. 2018

США отказали во въезде приме-балерине Большого театра РФ

США отказали в выдаче визы приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. 16 апреля артист должны были выступить в Нью-Йорке в Линкольн-центре, в выдаче виз им отказали 10 апреля, сообщают РИА Новости.

Организаторы выступления артистов Большого театра в Америке предполагают, что  такое решение может иметь политическую подоплеку.

"Я этого не понимаю. Одна из версий, что это связано с политикой. Это моя непроизвольная реакция, но я не понимаю почему - кроме того, что они русские. Но это не имеет никакого смысла. Ольга сейчас считается балериной номер один в мире. И отказать ей в визе - это большой удар. Это тревожно", - заявила организатор выступления Линда К. Морзе.

Ольге Смирновой 26 лет. В Большом театре выступает с 2001 года. На ее счету главные партии в балетах Анна Каренина, Жизель, Кармен-сюита. В мае 2014 года состоялся ее дебют в качестве приглашенной артистки в Американском театре балета в Нью-Йорке. 

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко ужесточил въезд россиянам в Украину.

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Источник: korrespondent.net

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