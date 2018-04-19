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19. 04. 2018

Глава Укравтодора получил за март более 175 тысяч грн зарплаты - СМИ

Исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак в апреле получил 175 760 гривен заработной платы. Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает проект Радио Свобода #Точно в четверг, 19 апреля.

Известно, что Славомир Новак ранее возглавлял Министерство транспорта и водного хозяйства в Польше (в 2011-2013 годах), также входил в состав польского Сейма. Там он отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к континентальному футбольному турниру Евро-2012.

По данным СМИ, к увольнению Новака с должности министра транспорта и водного хозяйства Польши подтолкнул скандал с швейцарскими часами Ulysse Nardin стоимостью 5500 долларов, который он забыл внести в декларацию.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16,3 млн гривен доходов.

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Источник: korrespondent.net

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