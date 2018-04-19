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19. 04. 2018

Жену Ким Чен Ына впервые назвали "уважаемой первой леди КНДР"

Впервые официальные СМИ КНДР назвали супругу лидера страны Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу "уважаемой первой леди" КНДР. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что этот титул не использовался в Северной Корее уже более 40 лет.

Западные эксперты полагают, что Ким Чен Ын мог дать супруге официальный статус первой леди, чтобы усилить ее позицию в преддверии предстоящих переговоров с Южной Кореей и США.

Кроме того, по информации Центрального телевидения КНДР, на прошлых выходных Ли Соль Чжу совершила первый официальный выход в свет без сопровождения супруга.

Первая леди КНДР посетила выступление китайской балетной труппы, приехавшей в страну на гастроли. При этом Ли Соль Чжу сопровождал ряд представителей правительства КНДР, а также младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чен.

Ранее Ли Соль Чжу сопровождала мужа на открытии нового аэропорта в Пхеньяне.

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Источник: korrespondent.net

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