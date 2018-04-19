Варяг из Украины. У флагмана ВМС КНР нашли дефект

В Китае впервые официаьно раскритиковали свой первый авианосец Ляонин, купленный у Украины под именем Варяг.

Китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что единственный имеющийся у Китая авианосец обладает "врожденными дефектами".

Корреспондент.net решил разобраться, почему Китаю не понравился украинский Варяг.

Варяг - гордость и украшение китайских ВМС

Жемчужиной китайских ВМС является первый авианосец КНР Ляонин, который вошел в состав китайского военно-морского флота в 2012 год.

Флагманский корабль участвует почти во всех морских учениях последних двух лет, а многочисленные сюжеты на китайском телевидении показывают, что Ляонин ведет активную деятельность - несет на борту 26 истребителей и 14 вертолетов, вооружен зенитной артиллерией и ракетными системами.

Свой перый авианосец Китай купил у Украины в 1998 году и назвал его Ляонин. Изначально этот корабль в 1985 году закладывался в Николаеве под названием Рига, но после распада Советского Союза получил имя Варяг.

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Изначально этот корабль строился для советского военно-морского флота, но после окончания холодной войны недостроенный корпус (был готов на 70 процентов) судна остался на одной из украинских верфей.

Он был приобретен подставной компанией китайских военно-морских сил и отбуксирован в Китай, где в течение почти десяти лет достраивался и оснащался. Туристическая компания, приобретавшая авианосец, принадлежала бывшей звезде китайского баскетбола - миллионеру Сюй Чжэнпину, который лично ездил уговаривать украинских чиновников дать добро на сделку.

Общая стоимость корабля для КНР составила 30 миллионов долларов: 25 миллионов - украинскому правительству и еще пять миллионов - за буксировку.

Низкая цена объяснялась тем, что корабль приобретали не как боевую единицу, а как часть военно-исторического парка развлечений. По крайней мере именно так заверяли китайцы.

Сделка вызвала немало шума. Руководство Черноморского завода, ответственного за продажу несостоявшегося авианосца, обвиняли в коррупции.

Китайскому военному флоту Ляонин передали в 2014 году. Он способен нести до 26 истребителей J-15, созданных на основе Су-27, а также до 12 вертолетов различных типов.

26 апреля 2017 года Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки Шаньдун. Этим он сделал заявку на статус мировой державы, ведь подобный Военно-морской флот до этого дня был только у США. Однако ввод Type 001A в строй ожидается не раньше 2020 года - ему еще продстоят ходовые испытания.

Новый авианосец будет базироваться в Южно-Китайском море. Его строительство на верфи компании Dalian Shipbuilding Industry Company в северо-восточном порту Далянь продолжалось три года.

Пекин сообщает, что авианосец был целиком спроектирован в Китае, однако эксперты говорят, что он стал развитием серии советских тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143.5, строившихся Черноморским судостроительным заводом в Николаеве.

Военно-аналитическое издание Defense News также отмечает, что новый крейсер во многом повторяет Ляонин.

Китай заявил о дефектах украинского авианосца

Китай обнаружил недостатки у своего первого авианосца Ляонин. Как сообщило издание Asia Times, один из китайских летчиков пожаловался, что совершить посадку на авианосец довольно проблематично. Для этого истребителю J-15 необходимо сбросить вес - оружие и топливо.

В Asia Times также отметили, что Китай произвел около 1,2 тысяч технических элементов для модернизации судна, однако возможности по его улучшению ограничены из-за "врожденных дефектов". Издание констатирует, что Ляонин значительно уступает американским авианосцам.

Позже китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что Ляонин "обладает врожденными дефектами, и его вряд ли можно модернизировать из-за особенностей конструкции".

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Как сообщает CCTV со ссылкой на слова китайского летчика по фамилии Сюй с опытом работы в 17 лет, из-за конструкции авианосца на его палубу сложно приземлиться, перед этим нужно сбросить лишний вес, чтобы снизить вес самолета. Наблюдатели отмечают, что это первый случай публичной критики построенного в СССР авианосца в китайских государственных средствах массовой информации.

Эксперты, опрошенные газетой Взгляд, говорят, что единственный действующий авианесущий крейсер Китая Ляонин сослужил хорошую службу и не заслужил такую критику.

Не следует принимать всерьез заявления китайской прессы о том, что корабль советской постройки якобы не оправдал надежд, говорят они.

"Он позволил с нуля создать Китаю собственную школу корабельных летчиков, а такое могут себе позволить только очень немногие страны в мире. Да, Ляонин не способен составить реальную конкуренцию американским авианосцам, но китайцы покупали его вовсе не для того", - отмечают эксперты.

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Источник: korrespondent.net