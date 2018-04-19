В Москве загорелся ТЦ, спасатели эвакуировали людей

На востоке Москвы в четверг, 19 апреля, начался пожар в торговом центре Измайловский. Спасатели эвакуировали около 650 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе ТЦ Измайловский", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Как сообщалось, пожар произошел из-за замыкания, случившегося вследствие протекания крыши.

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Источник: korrespondent.net