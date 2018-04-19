В Чили в возрасте 121 года умер Селино Вильануэва Харамильо, который считался самым пожилым холостяком в мире. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает The Guardian.

Отмечается, что ранее чилиец упал с кровати и сломал три ребра, одно из которых пронзило легкое. Харамильо сделали экстренную операцию и перевели в палату реанимации. Медики строили оптимистические прогнозы, однако спустя пару дней мужчина умер.

Селино Харамильо родился 25 июля 1896 года. Официального подтверждения этой информации нет, так как никаких документов, подтверждающих эту дату, не сохранилось. Чилиец никогда не был женат, у него нет никаких родственников.

Cмотрите фотогалерею: В Чили скончался самый пожилой холостяк в мире

Ранее сообщалось, что в Испании скончался старейший мужчина на планете - Франсиско Нуньес Оливера, который дожил до 113 лет.

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Источник: korrespondent.net