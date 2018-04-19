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19. 04. 2018

Стали известны сроки открытия Керченского моста для авто

Движение автомобилей по Керченскому мосту откроется через несколько недель. Об этом заявил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов на IV Ялтинском экономическом форуме, сообщает в четверг, 19 апреля, его сайт.

"Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель. Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году", - доложил Аксенов.

Напомним, о возможном запуске движения по мосту в мае, на полгода раньше первоначально заявленного срока, сообщил владелец компании-подрядчика Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг после посещения президентом России Владимиром Путиным строительства 14 марта 2018 года.

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Источник: korrespondent.net

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