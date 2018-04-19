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19. 04. 2018

СБУ предупредила более 400 попыток терактов в Украине

Служба безопасности Украины предупредила более 400 попыток терактов в Украине за последние три с половиной года. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

"Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. СБУ за 3,5 последних года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины", - написал он в микроблоге.

По словам главы государства, значительная часть сепаратистов, планировавших подрывную деятельность, проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории России.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину за теракт в Херсонской области.

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Источник: korrespondent.net

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