В МИД РФ заявили, что нашли в сирийской Думе оружие из Солсбери и Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 19 апреля, заявила, что в Восточной Гуте сирийские войска обнаружили хлор и дымовые шашки западного производства, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что дымовые шашки были произведены в британском городе Солсбери, где был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором - самым страшным видом химического оружия - из Германии, а также дымовые шашки производством города - внимание! - Солсбери", - сказала она на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, этот факт подрывает веру в человечность отдельных государств.

"Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения", - отметила Захарова.

Как сообщалось, Франция подозревает РФ в уничтожении доказательств химатаки в Сирии.

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Источник: korrespondent.net