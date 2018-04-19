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19. 04. 2018

В РФ операторов обязали хранить весь трафик пользователей за месяц

В России операторы связи с 1 октября 2018 года будут обязаны в полном объеме хранить пользовательский трафик за последние 30 дней. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, передает РИА Новости.

Отмечено, что соответствующие меры приняты в рамках "закона Яровой". Пакет антитеррористических законов, названный в честь одной из его создателей, депутата Госдумы Ирины Яровой, и подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до шести месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписке пользователей.

Это также касается фото-, видео- и звуковых файлов. По запросу российских спецслужб они должны быть предоставлены.

Ранее сообщалось, что в России могут заблокировать соцсеть Facebook.

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Источник: korrespondent.net

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