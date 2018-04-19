Из парламента Нигерии публично украли жезл

Группа неизвестных в Нигерии прямо во время заседания похитила древний символ власти – церемониальный жезл, без которого законодательный орган не может принимать решения. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает ТСН.
Отмечается, что трое вооруженных мужчин ворвались в сессионный зал, взяли жезл и сбежали с ним. Все произошло приблизительно за две минуты.
В провластной партии Нигерии инцидент назвали атакой на демократию и потребовали найти злоумышленников. Заседание верхней палаты парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву.
Подозревают, что организатором акции мог стать сенатор, которого отстранили от исполнения обязанностей.
Как сообщалось, из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями.
Ранее полицейские, разыскивающие вооруженных бандитов, которые ограбили Ким Кардашьян, нашли одно из похищенных украшений.
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Источник: korrespondent.net
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