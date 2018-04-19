19 апреля 2018, четверг, 18:56
+12°C
Завтра +17°C
+12°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,48
19. 04. 2018

Из парламента Нигерии публично украли жезл

Группа неизвестных в Нигерии прямо во время заседания похитила древний символ власти – церемониальный жезл, без которого законодательный орган не может принимать решения. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает ТСН.

Отмечается, что трое вооруженных мужчин ворвались в сессионный зал, взяли жезл и сбежали с ним. Все произошло приблизительно за две минуты.

В провластной партии Нигерии инцидент назвали атакой на демократию и потребовали найти злоумышленников. Заседание верхней палаты парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву.

Подозревают, что организатором акции мог стать сенатор, которого отстранили от исполнения обязанностей.

Как сообщалось, из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями.

Ранее полицейские, разыскивающие вооруженных бандитов, которые ограбили Ким Кардашьян, нашли одно из похищенных украшений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.