Из парламента Нигерии публично украли жезл

Группа неизвестных в Нигерии прямо во время заседания похитила древний символ власти – церемониальный жезл, без которого законодательный орган не может принимать решения. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает ТСН.

Отмечается, что трое вооруженных мужчин ворвались в сессионный зал, взяли жезл и сбежали с ним. Все произошло приблизительно за две минуты.

В провластной партии Нигерии инцидент назвали атакой на демократию и потребовали найти злоумышленников. Заседание верхней палаты парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву.

Подозревают, что организатором акции мог стать сенатор, которого отстранили от исполнения обязанностей.

Как сообщалось, из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями.

Ранее полицейские, разыскивающие вооруженных бандитов, которые ограбили Ким Кардашьян, нашли одно из похищенных украшений.

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Источник: korrespondent.net