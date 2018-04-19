19 апреля 2018, четверг, 18:55
+12°C
Завтра +17°C
+12°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,48
19. 04. 2018

Глава УПЦ КП встретился с послом США

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в четверг, 19 апреля, встретился в своей резиденции с послом США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Стороны обсудили актуальные вопросы социальной сферы, а также перспективы развития межцерковного и государственно-церковного взаимодействия, который будет способствовать утверждению демократических ценностей в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Йованович сопровождали другие представители посольства. Вместе с патриархом Филаретом был патриарший наместник митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний и управляющий делами Киевской Патриархии архиепископ Вышгородский Агапит.

Cмотрите фотогалерею: Глава УПЦ КП встретился с послом США

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

Накануне Порошенко встретился с главами православных церквей Украины и принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.