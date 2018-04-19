Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в четверг, 19 апреля, встретился в своей резиденции с послом США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Стороны обсудили актуальные вопросы социальной сферы, а также перспективы развития межцерковного и государственно-церковного взаимодействия, который будет способствовать утверждению демократических ценностей в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Йованович сопровождали другие представители посольства. Вместе с патриархом Филаретом был патриарший наместник митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний и управляющий делами Киевской Патриархии архиепископ Вышгородский Агапит.

Cмотрите фотогалерею: Глава УПЦ КП встретился с послом США

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

Накануне Порошенко встретился с главами православных церквей Украины и принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.

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Источник: korrespondent.net