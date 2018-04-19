Два члена экипажа Норда покинули Украину - ГПСУ

Два члена экипажа арестованного в Украине судна Норд выехали из страны в Беларусь. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, члены экипажа Норда выехали из Украины около 06:00.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 06.00 двое граждан Украины, членов команды Норд, обманным путем выехали из Украины в Беларусь", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, украинские моряки зарегистрировались на рейс в Беларусь как граждане России. Во время паспортного контроля они предъявили российские паспорта, выданные в генконсульстве России в городе Харьков.

В ГПСУ отметили, что беглецов выпустили через границу, поскольку транскрипция их фамилий в паспортах РФ отличалась от идентификационных этих граждан Украины. Они не содержались в базах данных как члены экипажа судна Норд.

Украинские пограничники отметили, что сомневаются в законности выдачи российских паспортов членам экипажа судна Норд, которые до сих пор являются гражданами Украины.

Ранее сообщалось, что команда арестованного судна Норд из Крыма в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска Гоптовка на автомобилях с дипломатическими номерами России. Также в ночь на 9 апреля моряки пытались пересечь админграницу в пункте пропуска Чонгар.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно Норд под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.

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Источник: korrespondent.net