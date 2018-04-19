"Самый жесткий" с РФ. Почему Трамп отложил санкции

Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что никто не был так жесток с Россией, как он. Однако отложил новые антироссийские санкции, анонсированные накануне.

При этом, Германия собирается вести с Соедненными Штатами переговоры об отмене или ослаблении антироссийских санкций для немецких компаний, пишут СМИ.

Корреспонден.net решил разобраться, что происходит с антироссийскими санкциями.

Жесткая схватка с Россией

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ, Трамп заявил, что он вел себя с Россией очень жестко.

"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", - сказал глава Белого дома. Впервые такое заявление Трамп сделал во время переговоров с главами балтийских стран в Вашингтоне.

СМИ все равно будет казаться, что я недостаточно суров с Россией, отметил Трамп.

"Но российская сторона вам подтвердит, что нет никого более жесткого, чем Дональд Трамп", - добавил лидер США.

На брифинге он рассказал, что в Сирии между американскими и российскими войсками произошла жесткая схватка.

"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", - сказал Трамп.

Президент США не сообщил подробностей, однако можно предположить, что речь идет о бойцах частной военной компании Вагнер.

На прошлой неделе глава ЦРУ Майк Помпео во время слуашний в Сенате рассказал о гибели в Сирии "сотен русских".

По его совам, в феврале в Сирии во время воздушной атаки, предпринятой американской авиацией в ответ на нападение на сирийских повстанцев, поддерживаемых США, погибло "несколько сотен русских".

"В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного противника... Пара сотен русских были убиты", - подчеркнул Помпео во время слушаний, отметив, что все они были убиты военными США.

Инцидент, о котором он рассказал, произошел в ночь на 8 февраля, когда российские наемники предприняли атаку, задействовав танки и артиллерию, вероятно, пытаясь захватить нефтяные месторождения в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Под обстрел попали повстанцы Демократических сил Сирии, поддерживаемые США для борьбы с ИГИЛ, и на помощь была вызвана американская авиация. Точное число погибших неизвестно.

Трамп жесткий только на словах

В прошлый раз, говоря о своей жестокости по отношению к России, Трамп подкрепил свои слова фактом высылки из США 60 российских дипоматов.

Однако, как пишет газета Washington Post, Трамп был недоволен, когда узнал, что его администрация выслала гораздо больше россиян, чем американские союзники. Он согласился на такое количество, поскольку думал, что оно соразмерно действиям ЕС.

"На следующий день, когда о высылке было объявлено публично, Трамп, по словам чиновников, "взорвался". К его крайнему изумлению и ужасу, Франция и Германия выслали только четырех российских дипломатических работников", - пишет газета.

В воскресенье 15 апреля постпред США в ООН Никки Хейли пообещала, что против России будут введены новые санкции за отказ Москвы осудить химическую атаку в Сирии.

"Вы увидите, что антироссийские санкции будут усиливаться. Министр Мнучин (глава Минфина США - ред.) объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал", - сказала она.

Но в понедельник санкции не были объялены. Washington Post тогда со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп совещался со своими советниками по вопросам национальной безопасности и заявил, что "расстроен из-за официального объявления о санкциях, поскольку вводить их ему пока не совсем удобно".

18 апреля американский президент заявил, что санкции будут введены, "как только Россия их заслужит".

Авторитетный журнал Atlantic пишет, что члены администрации Трампа расходятся в вопросе о том, насколько радикальным должен быть ответ на предполагаемые химические атаки.

В администрации Трампа Хейли является одним из самых ярых защитников агрессивной политики США в отношении России. Она неустанно бросает вызов своему российскому коллеге в ООН, когда речь заходит о действиях Москвы в Сирии и Украине. При этом, она является одним из самых дисциплинированных и осмотрительных сотруднико Белого дома, пишет WP.

К тому же, многие критикуют Трампа за ракетный удар по Сирии, который стал ответом на химическую атаку против мирных жителей, в которой обвиняют режим Башара Асада и Россию.

По словам экспертов, она имела мало смысла, поскольку почти не нанесла урона и была совершена не сразу после сообщений о гибели людей от газа, а через несколько дней.

"Если США хотели предпринять серьезные действия, они должны были уничтожить сирийскую систему ПВО, вертолеты и самолеты, и прежде всего, убить побольше людей, которые осуществляли эти атаки и отдавали приказы на их проведение", - пишет известный военный историк и политоло Элиот Коэн.

Согласно многочисленным сообщениям, Трамп выбрал самый безобидный ответ на химатаку из трех предложенных ему вариантов действий, пишет WP.

Германия против санкций

Европейское отделение издания Politico пишет, что немецкие политики разделились на два лагеря: тех, кто хочет усилить давление на Кремль, и тех, кто хочет его ослабить.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая выступает за более жесткий подход к санкциям в отношении России, сталкивается с постоянным давлением, даже со стороны собственной партии, отмечает издание. Это может иметь последствия для формирования политики официального Берлина в отношении России.

Wall Street Journal пишет, что по словам представителей властей Германии, в ходе своего визита в Вашингтон, который состоится на этой неделе, министр финансов Германии будет настаивать на освобождении немецких компаний от санкций, а Меркель планирует поднять этот вопрос во время встречи с президентом Дональдом Трампом в конце этого месяца.

Представители немецкой промышленности пытаются воздействовать на правительство Меркель, чтобы оно убедило США смягчить свою позицию или разработать меры, позволяющие обеспечить немецким компаниям, многие из которых ведут существенный бизнес в России, условия, в которых они не станут жертвами ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой, сообщает газета.

При этом американский аналитический центр Stratfor считает, что последний пакет санкций США в отношении российских олигархов и чиновников не будет иметь существенного влияния на экономику России, а последствия санкций будут чувствовать другие страны.

Ответ России может быть не только политическим или экономическим - он ​​может иметь место на полях боя в Сирии и Украине. Из-за новых санкций американским покупателям алюминия придется обращаться за товаром в Китай, которому Трамп объявил торговую войну. Газета.Ru, ссылаясь на экспертов, пишет, что несостоявшиеся санкции - это, скорее, организационная проблема внутри администрации Трампа, а не свидетельство возможного потепления отношений. "Для настоящей разрядки необходимо сформировать содержательную повестку для переговоров. К тому же, текущая внешняя и внутренняя политика США строятся на мощной антироссийской риторике, поэтому не стоит обольщаться некоторым затишьем. «Новые санкции могут быть введены в любой момент", - говорят эксперты.

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Источник: korrespondent.net