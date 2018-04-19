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19. 04. 2018

Куба получила нового лидера

Члены Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали руководителем страны (председателем Госсовета) Мигеля Диаса-Канеля. За такое решение в четверг, 19 апреля, проголосовали 99,83% депутатов.

До настоящего времени Диас-Канель занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы.

Новому руководителю Кубы 57 лет, он родился в городе Санта-Клара, в том же городе окончил университет, где обучался профессии инженера-электронщика. После окончания университета он присоединился к революционным вооруженным силам Кубы, а затем начал карьеру в Союзе молодых коммунистов. В 2009 году он стал министром высшего образования Кубы.

Председатель Госсовета Кубы - высшая государственная должность в стране. Рауль Кастро занимал эту должность с февраля 2008 года, до него председателем Госсовета был его старший брат Фидель Кастро.

Напомним, 1 февраля 2018 года покончил с собой старший сын Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт.

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Источник: korrespondent.net

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