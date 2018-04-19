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19. 04. 2018

В Николаеве не могут потушить горящий камыш

В Николаеве браконьеры подожгли камыш в районе микрорайона Северный, но до очага пожара спасатели не могут добраться. Огонь вспыхнул на реке Ингул днем в четверг, 19 апреля, сообщает местное издание Новости N.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве не могут потушить горящий камыш

"За это время выгорело несколько гектаров камыша. Вместе с ним погибла и значительная часть живущего в камышах животного мира. На место приехала пожарная машина ГСЧС, однако они не могут добраться до очага пожара", – сообщают журналисты.

СМИ отмечает, что камыш поджигают браконьеры, чтобы легко добывать пришедшую на мелководье на нерест рыбу, в первую очередь - щуку.

Напомним, на большинстве водоемов Украины с 1 апреля запрещен массовый вылов рыбы из-за нереста. 

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Источник: korrespondent.net

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