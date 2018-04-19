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19. 04. 2018

ВВС Ирака нанесли авиаудары по Сирии

Военно-воздушные силы Ирака 19 апреля нанесли серию авиаударов по позициям террористов Исламского государства в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Хайдер Аль-Абади, передает Reuters.

Сообщается, что воздушные удары произведены с иракской стороны границы с применением самолетов F-16.

Официальный представитель Ирака заявил, что удары по позициям боевиков были согласованы с правительством президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не исключает возможность отправки своих военных в Сирию.

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Источник: korrespondent.net

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