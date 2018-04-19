Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с ряда депутатов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, пишет Радио Свобода в четверг, 19 апреля.

Он отметил, что информация о готовности документов соответствует действительности на 90%.

"У меня на столе пять материалов, в том числе и со Специализированной антикоррупционной прокуратуры, относительно снятия депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", - сказал Луценко.

Он добавил, что собранные прокуратурой документы являются достаточными для представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с нардепов.

"Юридическое управление Генеральной прокуратуры должно дать свое заключение, возможно, внести технические правки в сам текст", - уточнил Луценко.

В то же время, как сообщают УНН со ссылкой на источник в антикоррупционных органах, у ГПУ есть представление на Егора Соболева, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Дениса Дзензерского и Сергея Дунаева.

По информации источника, эти представления проверяет юридическое управление ГПУ, а затем они будут переданы Генпрокурору на подпись.

Также пока неизвестно, когда эти представления будут направлены в парламент.

Ранее ВРУ лишила неприкосновенности нардепа Надежду Савченко.

Напомним, в марте в КСУ заявили, что готовы взяться за депутатскую неприкосновенность.

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Источник: korrespondent.net